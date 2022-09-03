كوشنير: السعودية سمحت لنا باستثمار أموالها في شركات إسرائيلية

كشف صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومستشاره في البيت الأبيض جاريد كوشنير، الجمعة، عن سماح السعودية لاستثمار أموالها في شركات إسرائيلية.

وقال جاريد كوشنير إن "السعوديين سمحوا له بالاستثمار في شركات إسرائيلية بعد تلقي شركته الاستثمارية الخاصة مبلغ 2 مليار دولار من صندوق الثروة السيادي السعودي".

وأضاف كوشنير، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز"، رداً على سؤال عما إذا كان استمرار العلاقة الشخصية الجيدة بينه وبين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هي ما حققت لشركته صفقة الحصول على 2 مليار دولار من صندوق الثروة السيادي السعودي، بالقول: "لقد اتخذوا قراراً بالاستثمار، وأنا سعيد جداً بأنهم سمحوا لنا بالاستثمار في شركات إسرائيلية، لتوسيع العمل الذي حققناه في الشرق الأوسط".

وأشار كوشنير إلى اتفاقيات تطبيع العلاقات بين دول عربية و"إسرائيل" في عهد ترامب، وقال: "لم أكن أخفي سراً عندما كنت في الحكومة أن الاستثمار يمكن أن يكون قوة دافعة لجمع الناس سوياً".

وتابع كوشنير: "مع اتفاقيات إبراهيم التي أنجزناها في آخر 6 شهور من عمر الإدارة، أردنا أن "يكون المسلمون قادرين على الذهاب إلى إسرائيل وزيارة المسجد"، بحسب تعبيره.

ولفت مستشار ترامب بالقول: "أعتقد أنه كلما خلقت المزيد من التعاملات الاقتصادية بين الإسرائيليين والعرب فإن ذلك يصنع استمرارية للسلام في المنطقة بينما كان هناك مقاطعة قبل ذلك".