ثلث باكستان مغمور بالماء

ثلث باكستان مغمور تحت الماء، الممرات المائية أصبحت وحوشا تحمل كل ما في طريقها من أبنية ومنازل وجسور وحقول ورجال ونساء لم يتمكنوا من الفرار في الوقت المناسب، والحكومة تعلن حالة الطوارئ وتطلب المساعدة من المجتمع الدولي، وتم نشر الجيش، ولكن الوضع كارثي والتحدي هائل.

هكذا صورت صحيفة "لوتان" السويسرية ومجلة "لوبس" الفرنسية، في تقريرين منفصلين، باكستان التي تعاني من الفيضانات منذ 3 أشهر، قتل خلالها أكثر من 1130 شخصا ودمر مليون منزل و80 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، وأصبح الملايين من الناس بلا مأوى وبلا طعام ولا مياه شرب، ونفق أكثر من 800 ألف رأس من الماشية.

وأوضحت الصحيفتان أن الأمم المتحدة والحكومة الباكستانية ستطلقان نداء رسميا لتقديم تبرعات بقيمة 160 مليون دولار لتمويل المساعدات الطارئة، مع الإشارة إلى أن عملية إغاثة ضخمة تجري في البلاد، حيث بدأت المساعدات الدولية في الوصول ببطء.

وتأتي هذه الفيضانات في أسوأ الأوقات بالنسبة لباكستان التي يعاني اقتصادها من أزمة، حيث سيجتمع صندوق النقد الدولي في واشنطن للموافقة على استئناف برنامج قرض قيمته 6 مليارات دولار لباكستان التي ستحتاج بلا شك إلى المزيد، لإعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الفيضانات.