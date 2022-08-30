كازية مخالفة في جبلة.. والعقوبة إغلاق وغرامة 71 مليون ليرة

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية أحمد زاهر إغلاق محطة محروقات مخالفة في ريف جبلة، لمدة 90 يوماً، مشدداً على ضبط عمل المحطات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وبيّن زاهر أنه تم ضبط مخالفة الاتجار بالمحروقات بكمية 5198 ليتراً من البنزين وكمية 1209 ليترات من المازوت، وذلك بطريقة غير مشروعة، مشيراً غلى فرض غرامة بقيمة 71،4 مليون ليرة على المحطة المخالفة.

وفي إطار متابعة عمل الأسواق، ذكر مدير التجارة الداخلية أنه وخلال يوم واحد، تم تنظيم 40 ضبطاٌ تموينياً، لمخالفات عدة في أسواق المحافظة، إضافة إلى سحب 6 عينات غذائية وغير غذائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

الوطن