29-08-2022
أب وأم يقـتلان طفلهما بسبب بكاءه الشديد
تجرد أب وأم في مصر من مشاعرهم وقتـلـوا طفلهم الصغير بسبب بكائه الشديد أثناء تعاطيهما المـخـدرات، وقاموا بإلقاء الطفل في سلة القمامة بعد قـتـله.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما بتهمة قـتل طفلهما، كما حكمت عليهما بالسجن 3 سنوات بتهمة تعاطي المواد المـخدرة.
وكشفت التحقيقات في ملابسات الحادث أن الأب أمسك طفله الصغير وضربه بيديه على رأسه عدة مرات حتى سقط على الأرض ليلفظ أنفاسه الأخيرة، وعاونته الأم في التستر على جريـمـته وإلقاء الجثة في القمامة.
وبحسب اعترافات الأم أن السبب وراء ارتكاب الجريـمة هو بكاء الطفل أثناء تعاطيهم "هـيـروين"، بحسب وسائل إعلام مصرية.
إضافة تعليق جديد