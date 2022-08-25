اليونان تخطط لمد سياج على كامل حدودها مع تركيا

تخطط السلطات اليونانية لفرض إجراءات أمنية أكثر صرامة لمواجهة العدد المتزايد من المهاجرين الذين يعبرون حدودها البرية على طول نهر ماريتسا (إفروس) مع تركيا، حسبما أفادت وسائل إعلام يونانية أمس الأربعاء.

وذكرت التقارير، أن اليونان اتخذت قرارا بمد سياج حدودي على الحدود الشمالية الشرقية بطول الحدود بأكملها مع تركيا، وذلك خلال اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية والدفاعية مساء أول أمس الثلاثاء.

وسوف يتم بعد ذلك تمديد السياج، الذي يبلغ طوله حاليا 40 كيلومتراً، بـ 220 كيلومتراً، كما سيتم تعزيز قوة حرس الحدود وتركيب أجهزة مراقبة إلكترونية جديدة.

وتشمل الإجراءات الجديدة، بحسب التقارير، توفير زوارق وطائرات إضافية لدوريات خفر السواحل في شرق بحر إيجة على طول الحدود البحرية مع تركيا.

وقال وزير حماية المواطنين اليوناني تاكيس ثيودوريكاكوس في تصريحات تلفزيونية: “في شهرآب وحده، الذي لم ينته بعد، حاول 25 ألف شخص الدخول عبر الحدود اليونانية-التركية بشكل غير مشروع”.

وتتهم منظمات حقوق الإنسان الحكومة اليونانية بدعم ما يسمى ب “صد” المهاجرين على طول حدودها البرية والبحرية مع تركيا.

ومن جانبها، فإن أثينا تتهم أنقرة بالترويج لسياسة “الدفع إلى الأمام”، وتقول إن المهاجرين الذين يصلون إلى اليونان يقولون إنهم أجبروا على عبور الحدود من جانب أفراد أمن أتراك.