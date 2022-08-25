« سهيل » يبشر بنهاية فصل الصيف 2022

اعداد: م. ماجد ابوزاهرة

بدأت ملامح بداية العد التنازلي لنهاية فصل الصيف في المنطقة بدأت تلوح في الأفق مع بداية ظهور نجم سهيل حيث يرصد بالعين المجردة من جنوب الجزيرة العربية وحتى منتصفها بتاريخ 24 أغسطس من كل العام.

يعتبر نجم سهيل من أكثر النجوم التي اهتم به منذ القديم في الجزيرة العربية لأنه بالتزامن مع ظهوره تتراجع زاوية سقوط أشعة الشمس ويبدأ النهار يقصر تدريجياً ويبرد اخر الليل بشكل ملموس وتبدأ الشمس تميل نحو الجنوب بعد أن كانت عاموديه بداية فصل الصيف لذلك كان العرب يستبشرون بطلوع هذا النجم.

نجم سهيل يبعد عن كوكبنا مسافة 313 سنه ضوئية وهو ألمع نجم ضمن مجموعه نجوم " كارينا " القاعدة الجنوبية و ثاني ألمع نجم في الليل بعد الشعرى اليمانية ولو أن بُعده عنا كان مثل الشعرى اليمانية لفاقه في اللمعان.

جدير بالذكر أن نجم سهيل لا يوجد له تأثير على أحوال الطقس لا من قريب ولا من بعيد مثل غيره من النجوم - باستثناء الشمس - ، وانما هذا النجم مجرد “علامة” فقط يتزامن ظهوره مع بداية التغير الفصلي والانتقال نحو الاعتدال الخريفي.

الصورة المرفقة: صورة مكبرة لنجم سهيل منخفضا فوق الأفق الجنوبي الشرقي قبل شروق الشمس