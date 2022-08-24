الجيوش المشاركة في تدريب هرقل - 2

24-08-2022

الجيوش المشاركة في تدريب هرقل - 2

يشارك الجيشان السعودي والإماراتي في التدريب المشترك "هرقل - 2"، الذي أعلن الجيش المصري انطلاق فعالياته، الأحد الماضي.

كما تشارك قوات من الجيشين اليوناني والقبرصي في التدريب المشترك، إضافة إلى مراقبين من 4 دول أخرى هي الولايات المتحدة الأمريكية والأردن، والبحرين والكونغو الديمقراطية.

ويأتي ترتيب قدرات الجيوش المشاركة بقوات في تدريب "هرقل - 2"، وفقا لإحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022، الجيش المصري: يحتل المرتبة رقم 12 عالميا، الجيش السعودي: يحتل المرتبة رقم 20 عالميا، الجيش اليوناني: يحتل المرتبة رقم 27 عالميا، الجيش الإماراتي: يحتل المرتبة رقم 36 عالميا، الجيش القبرصي: لم تتضمنه إحصاءات الموقع.

أما جيوش الدول التي تشارك بمراقبين لتدريب "هرقل - 2" في مصر، الجيش الأمريكي: يحتل المرتبة الأولى عالميا، الجيش الأردني: يحتل المرتبة رقم 75 عالميا، الجيش البحريني: يحتل المرتبة رقم 99 عالميا، جيش الكونغو الديمقراطية: يحتل المرتبة رقم 117 عالميا.

ويهدف التدريب إلى تعزيز التعاون العسكري بين الجيش المصري وجيوش الدول الشقيقة والصديقة، حسبما أعلن الجيش المصري.

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