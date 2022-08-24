مساعدات عسكرية ألمانية لأوكرانيا

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الثلاثاء، إن ألمانيا ستزود أوكرانيا بما قيمته 500 مليون يورو إضافية من المساعدات العسكرية، معظمها مخصص للتسليم العام المقبل.

وأخبر المتحدث وكالة "فرانس برس" أن المعدات ستشمل ثلاثة أنظمة مضادة للطائرات من طراز "آيريس تي" ونحو 12 مركبة انتشال مسلحة و20 قاذفة صواريخ مركّبة على شاحنات صغيرة وذخيرة دقيقة ومعدات مضادة للطائرات المسيرة. سيتم تسليم معظمها عام 2023".

وتعرض المستشار أولاف شولتز وحكومته، التي قررت استثمار 100 مليار يورو في تحديث الجيش الألماني، لضغوط شديدة في الأشهر الأخيرة، من السلطات الأوكرانية، بسبب تحفظها الواضح على توريد الأسلحة إلى كييف.