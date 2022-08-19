عراك بين وزيرين لبنانيين بسبب ملف اللاجئين السوريين

كشفت وسائل إعلام لبنانية عن وقائع جلسة الحكومة اللبنانية، لمناقشة ملف اللاجئين السوريين، التي عقدت أول أمس الثلاثاء.

وقالت مصادر إن الجلسة شهدت سجالاً لفظياً حاداً بسبب الخلاف حول أحقية أي من الوزارات في إدارة ملف اللاجئين.

وأشارت المصادر إلى أنّ سجالاً “عالي اللهجة” وقع خلال الجلسة بين وزير المهجّرين “عصام شرف الدين” ووزير الشؤون الاجتماعية “هكتور حجّار” بخصوص ملف النازحين السوريين، حتى كاد يصل الأمر الى عراك لولا تدخّل عدد من الوزراء.

وفي سياق الحدث، غرّد مدير مركز الارتكاز الإعلامي، سالم زهران، عبر حسابه في “تويتر”: «ما حصل الليلة من اشتباك كلامي بين عدد من الوزراء حول صلاحيات متابعة ملف النازحين السوريين والزيارة الأخيرة التي قام بها الوزير شرف الدين لدمشق يدل على عدم جدية في التعاطي مع الملف».

وأضاف: «نعم، كادوا أن يتضاربوا حول من يرأس الملف، بدل أن يتناقشوا في الأساس. هزلت».

وكان وزير المهجرين، عصام شرف الدين، قد قام الإثنين الماضي بزيارة للعاصمة السورية دمشق للتنسيق مع الحكومة السورية لعودة اللاجئين السوريين من لبنان، والتقى خلال زيارته وزيري الداخلية والإدارة المحلية السوريين.

وقال شرف الدين في ختام زيارته لدمشق إنه يجري العمل مع الحكومة السورية لتذليل كافة العقبات التي تعترض عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم، مشيراً إلى أن هناك إيجابية كبيرة من الدولة السورية بهدف إعادة المهجرين إلى وطنهم.