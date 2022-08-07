لهذا السبب ارتفعت مبيعات الذهب في سوريا.. ؟!

أكد رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات بدمشق “غسان جزماتي” أن «خط مبيعات الذهب خلال العام الحالي كان تصاعدياً نتيجة كثرة أعداد المغتربين الذين يزورون سوريا خلال فصل الصيف».

“جزماتي” أوضح أن «مبيعات الأونصات والليرات تعد أكثر مبيعاً عن العام الماضي بينما بيع المصوغات لم تتعدى 60% نتيجة الإقبال على شراء ذهب الادخار من ليرات وأونصات ذهبية».

وأضاف إن «أسعار الذهب في سوريا يتأثر بأسعار الأونصة عالمياً»، مبيناً أن «حركة المبيع تحسنت 30 % خلال الشهر الماضي».

وأشار رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات بدمشق إلى أن «العشرات من الورش الصغيرة التي تعمل في صناعة الذهب أغلقت بسبب ارتفاع تكلفة الانتاج والضريبة المفروضة من قبل المالية مما إضطر البعض منهم إلى تغيير مهنته والانتقال لمهن يدوية أخرى».

ويقدر مخزون السوريات من المصوغات الذهبية بأكثر من 300 طن، كما يوجد بدمشق وحدها نحو 1200 محل و أكثر من 600 ورشة لصناعة المشغولات والحلي الذهبية.