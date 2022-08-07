استهداف طائرة مسيرة تركية لسيارة تابعة لـ قسد في القامشلي

قضى طفلان إضافة إلى مقتل قياديين اثنين من “قوات سوريا الديمقراطية- قسد” بقصف صاروخي عبر طائرة مسيّرة تركية استهدفت سيارة لهم بمدينة القامشلي شمالي الحسكة.

وأكدت مصادر محلية بريف الحسكة لـ “أثر” أن سيارة انفجرت، مساء السبت في حي الصناعة بمدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة.

ووفقاً للمصادر فإن نتائج التحقيق الأولية بينت أن طائرة مسيّرة للجيش التركي قامت باستهداف سيارة تابعة لـ “قسد” ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص بينهم طفلان كانا في مكان الاستهداف وإصابة مواطنين اثنين حالاتهما حرجة، وقد تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت المصادر إن الاستهداف خلّف أضراراً مادية كبيرة بالسيارات المتواجدة والمحال الصناعية، مشيرة إلى أن “قسد” تواصل تحقيقاتها لمعرفة هوية القياديين اللذين قُتلا في تفجير السيارة.

وقبل أيام قُتل أحد قيادي “قسد” وهو كردي عراقي يدعى “علي شير” باستهداف سيارته في قرية تل جمعة بمحيط تل تمر شمال غربي محافظة الحسكة، وهو مسؤول عن ما يسمّى بـ “حفر الأنفاق والخنادق”.

المنطقة الشرقية

أثر