تشكيل مجلس أعمال بين سوريا ودولة خليجية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا “محمد سامر الخليل”، قراراً يقضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري – العماني.

وذلك بهدف تعزيز دور القطاع الخاص والاستفادة من إمكانياته في تطوير العلاقات الاقتصادية بين سوريا وسلطنة عُمان في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية.

ويتضمن القرار تسمية “وسيم قطّان” رئيساً للمجلس، والسيدة “ديمة عقّاد” نائباً للرئيس.

يذكر أن وزير الصناعة زياد صبحي صباغ بحث قبل يام مع وفد سلطنة عمان المشارك في المؤتمر الرابع لتكنولوجيا صناعة الإسمنت 2022 سبل تطوير التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين والتنسيق لتصدير المنتجات الصناعية التي تنتجها المشاريع الصغيرة في #سوريا إلى #عمان.

وكان رئيس سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري بشار الأسد، بحث خلاله العلاقات بين البلدين، وتبادلا التهانئ بمناسبة شهر رمضان، كما بحث «العلاقات اﻷخوية بين سوريا وعُمان ومسار التعاون الثنائي بينهما والذي يحقق تقدماً ملحوظاً في العديد من المجالات»، بحسب ما نشرته صفحة الرئاسة السورية.

وأشارت إلى أنه «تم تأكيد الاستمرار في العمل المشترك من أجل تعزيز هذا المسار، وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يسهم في توثيق العلاقات بين الشعبين الشقيقين ويحقق مصالحهما».

وسلطنة عمان هي أول دولة عربية وخليجية تعيد سفيرها إلى دمشق، في تشرين الأول 2020، بعدما كانت خفضت تمثيلها في سوريا عام 2012.

وسبق أن عقد وزير الخارجية السوري #فيصل_المقداد، في مسقط، مباحثات رسمية مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، وأسعد بن طارق، ممثل سلطان عمان، في آذار 2021.

وفي تشرين الثاني 2020 أرسلت السلطنة وفداً إلى دمشق لحضور مؤتمر “عودة اللاجئين” الذي نظمته الدولة السورية.