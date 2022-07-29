سرقات ومخدرات وجرائم قتل

ـ بتاريخ اليوم ٢٨ / ٧ / ٢٠٢٢ أُخبر مركز شرطة ناحية الخفسة بريف حلب بسقوط طفل في بئر مياه في قرية جناة الصالح أثناء رعيه للأغنام بجوار البئر ، توجهت دورية من الناحية المذكورة إلى المكان وحضر الدفاع المدني وفوج الإطفاء وتمكنوا من انتشال جثة الطفل من البئر مساءً وتبين أنه يدعى (حسن .ج) تولد 2014.

حضرت هيئة الكشف الطبي والقضائي ودورية من قسم الأدلة بفرع الأمن الجنائي وبالكشف الطبي تبين سبب الوفاة الوزمة الرئوية الحادة التالية للغرق في المياه العذبة.

تم تنظيم الضبط اللازم من قبل ناحية الخفسة وتم تسليم جثة الطفل لذويه أصولاً.

ـ نتيجة التحقيق بحادثة سرقة منزل مواطن في حي الدباغة في حماة من قبل شخص مجهول، تبين أن السرقة حصلت بمفتاح مطابق ولا توجد آثار بصمات للفاعل، وبالتعاون بين قسم شرطة الدباغة وفرع الأمن الجنائي في حماة تم الاشتباه بشقيقة زوجة صاحب المنزل المدعوة (سناء . ع) وشخص تواصل معها هاتفياً بتاريخ الحـ.ادثة وهو المدعو (عبد الرحمن . ا)،فتم إلقاء القبض عليه من قبل القسم المذكور، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على سرقة المنزل المذكور بالاتفاق مع شقيقة زوجة صاحب المنزل حيث دخل إليه أثناء غيابهم باستخدام مفتاح مطابق حصل عليه من قبل المذكورة (سناء) وكان يرتدي قفازات نسائية كي لا تظهر بصماته وعندما وجد باب غرفة النوم مقفل قام بخلع النافذة ودخل إلى الغرفة وسرق مصاغ ذهبي ومبالغ مالية متنوعة، وأخذ المسروقات ووضعها في منزل ابن خالته المدعو (خالد . ب)، وقام برمي مفتاح المنزل في حاوية قمامة.

تم إلقاء القبض على المدعو (خالد) وبتحري منزله عثر فيه على المصاغ الذهبي المسروق ومبلغ مالي وقدره واحد وأربعين مليون وتسعمائة وخمسة وسبعين ألف ليرة سورية، ومبلغ مائتي يورو، ومبلغ ثمانية آلاف دولار أمريكي، وبالتحقيق معه اعترف أن امقبوض عليه حضر إليه وأعطاه كيس فيه مبالغ مالية وطلب منه وضعه لديه كأمانة دون علمه بالسرقة.

تم إلقاء القبض على المدعوة (سناء) وبالتحقيق معها اعترفت أن المقبوض عليه هو صديقها واتفقت معه على سرقة مبالغ مالية من منزل شقيقتها، وأنها قامت بسرقة مفتاح المنزل وأعطت نسخة منه له واتفقت معه على إعلامه عند خلو المنزل وطلبت من شقيقتها الذهاب بنزهة مع عائلتها إلى منطقة محردة وتواصلت معه عبر برنامج (الواتس أب) وأعلمته بخلو منزل شقيقتها وبعد السرقة لم يقم بإعطائها أي شي من المسروقات.

تم استرداد كامل المسروقات، وسلمت إلى صاحبها أصولاً، وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.