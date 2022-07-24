وفاة شخص نتيجة تدهور مركبة على طريق عام دمشق – بيروت

تدهورت مركبة سائحة خاصةً نوع ” مرسيدس ” على طريق عام دمشق_ بيروت بالقرب من مفرق الصبورة ما أدى إلى احتراق السيارة ووفاة أحد المواطنين .

حضرت دورية من فرع مرور ريف دمشق وتم نقل المتوفي إلى أحد مشافي دمشق وإزالة آثار الحادث من المكان.

وبالتحقيق الأولي تبين أن سبب الحادث السرعة الزائدة .

تهيب ادارة_المرور بالاخوة السائقين ضرورة تفقد جاهزية المركبة واجراء الفحص الفني الدوري لها قبل القيادة, وتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة والالتزام والتقيد بالشاخصات والسرعات المحددة على الطرقات وعدم تجاوز الاشارة الضوئية وعدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة.

حرصا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق

وزارة الداخلية