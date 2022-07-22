ماني.. الأفضل في القارة السمراء
توج السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في إفريقيا لموسم 2021/2022 خلال حفل توزيع الجوائز الذي انتهى قبل قليل في العاصمة المغربية الرباط بعد منافسة مباشرة من زميليه حارس المرمى إدوار ميندي والمصري محمد صلاح، ولعبت الإنجازات الجماعية دوراً حاسماً في منح أسد التيرانغا المنتقل حديثاً إلى بايرن ميونيخ الألماني الجائزة على حساب محمد صلاح زميلة السابق في ليفربول الإنكليزي، وذلك عقب تتويج المنتخب السنغالي بطلاً لكأس إفريقيا، وكذلك تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2022 وجاء كلا الإنجازين على حساب المنتخب المصري بالذات، علماً أن محمد صلاح تفوق على الثنائي السنغالي على مستوى الجوائز الفردية في إنكلترا، حيث توج بجميع الجوائز الممنوحة للاعبي البريميرليغ عن الموسم المنصرم، وكانت القائمة النهائية التي تنافست على الجائزة ضمت 10 لاعبين منها خمسة لاعبين ينشطون بالدوري الإنكليزي.
وكان ماني آخر لاعب حاز الجائزة عام 2019 متفوقاً على صلاح والجزائري رياض محرز، وغابت الجائزة عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا، لتعود هذا العام وتمنح عن الموسم الكروي بدلاً من العام الميلادي، يذكر أن جائزة أفضل لاعب انطلقت عام 1970 برعاية فرانس فوتبول وأشرف عليها الاتحاد الإفريقي منذ عام 1992، ويعد ساديو ماني الذي لم يغب عن الثلاثة الأوائل منذ عام 2015 ثاني لاعب سنغالي بعد الحاج ضيوف الذي توج كذلك مرتين متتاليتين عامي 2001 و2002، يذكر أن محمد صلاح توج بهذه الجائزة عامي 2017 و2018 وهو العربي الوحيد الذي توج بهذه الجائزة مرتين.
وشهد الحفل تتويج مدرب منتخب السنغال أليو سيسيه بجائزة أحسن مدرب والمصري محمد الشناوي أفضل لاعب ينشط في القارة.
الوطن
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