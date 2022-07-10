تجربة  السكوتر الكهربائي لأول مرة في الحج

اطلع وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر أمس، على تجربة السكوتر الكهربائية، التي يتم تجربتها لأول مرة في حج هذا العام.

وتابع الجاسر "سير العمل في هذه الآلية، والآليات المستخدمة، وطريقة تدريب الحجاج على استخدامها"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

يعد السكوتر أحد أنماط النقل الحديث، الذي تسعى منظومة النقل والخدمات اللوجستية للتوسع فيها في مختلف أنماط النقل، وذلك بهدف خدمة "ضيوف الرحمن".

ويهدف السكوتر إلى "اختصار وقت التنقل بين المشاعر المقدسة"، حيث تبلغ المسافة التي يقطعها بين مشعر عرفة ومزدلفة 15 دقيقة مقارنة بساعة بالمشي بالأقدام، وسيتم قياس مدى ملاءمته ومناسبة استخدامه في الأعوام المقبلة.

وتدفق نحو مليون حاج من مختلف دول العالم، السبت، على مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى، بعد أن باتوا ليلتهم في المشعر الحرام في مزدلفة.