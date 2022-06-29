أمازون تتيح لك سماع أصوات الموتى !

في محاولة للقضاء على ألم الفقد، أعلنت شركة أمازون الأمريكية أنها ستتيح ميزة جديدة في جهاز المساعد الافتراضي " أليكسا "، تتمثل في إمكانية التحدث بصوت شخص رحل عن الحياة، بحسب ما نشره موقع "إن بي آر"

النائب الأول لشركة أمازون، روهيت براساد، قال في مؤتمر بمدينة لاس فيغاس الأمريكية، الأربعاء: "بينما لا يمكن للذكاء الاصطناعي القضاء على ألم الفقد، فإنه بالتأكيد يمكن أن يجعل ذكرياتهم تدوم".

براساد أضاف أن النظام المحدث سيكون قادراً على جمع بيانات صوتية كافية خلال مقطع لمدة دقيقة واحدة من صوت الشخص المتوفى حتى يمكن تفعيله على "أليكسا".

إلى ذلك، تراوحت ردود الفعل بشأن هذه الميزة على موقع تويتر من "المخيفة" إلى "المروعة"، فيما رفضها آخرون تماماً، وعبَّروا عن عدم ارتياحهم لميزة تعيد صوت شخص في عداد الأموات.