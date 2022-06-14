منتخب أستراليا يتأهل إلى كأس العالم

حجزت أستراليا، خامسة التصفيات الأسيوية، البطاقة الـ31 قبل الأخيرة المؤهلة إلى مونديال قطر نهاية العام الحالي، بفوزها على البيرو، خامسة تصفيات أمريكا الجنوبية، بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، الإثنين، على استاد أحمد بن علي في الدوحة ضمن ملحق دولي.

وتدين أستراليا، المصنفة 42 عالمياً، بتأهلها للمرة الرابعة توالياً والسادسة في تاريخها بعد مشاركتها الأولى في مونديال 1974 وبلوغها الدور الثاني في 2006، إلى حارس مرماها البديل أندرو ريدماين، الذي تصدى للركلة الترجيحية السادسة الحاسمة لأليكس فاليرا.

وهذه هي المرة السادسة التي تبلغ فيها أستراليا النهائيات العالمية، وستنضم في قطر إلى منتخبات المجموعة الرابعة المؤلفة من فرنسا حاملة اللقب والدنمارك وتونس.

وكانت أستراليا تغلبت على الإمارات بصعوبة 2-1 الثلاثاء في الدوحة في ملحق تحديد خامس القارة الآسيوية.

ومرة أخرى خرجت أستراليا غانمة من الملحق، بعدما خاضته أكثر من مرّة، آخرها في تصفيات 2018 وتجاوزته أمام سوريا في الملحق الآسيوي (1-1 و2-1 بعد التمديد) ثم العالمي أمام هندوراس (صفر-صفر و3-1).

وتُحسم البطاقة الـ32 الأخيرة اليوم الثلاثاء بملحق دولي آخر بين كوستاريكا رابعة تصفيات الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) ونيوزيلندا بطلة أوقيانيا على الملعب ذاته.

وينضم الفائز من هذه المباراة إلى المجموعة الخامسة مع إسبانيا وألمانيا واليابان، في البطولة المقررة بين 21 تشرين الثاني و18 كانون الأول في قطر.