خريجو الصيدلة الجدد يطالبون بالعمل في صيدليات المدن

بينت نقيب صيادلة سورية وفاء الكيشي أن تعديل قانون خدمة الريف هو الأمر المهم الذي سيفيد خريجي الصيدلة الجدد، وقد قمنا برفع مقترحات إلى الوزير وتم التجاوب و زيادة عدد الخريجين الذين من الممكن أن يؤدوا خدمتهم الطبية في الريف مع ترخيص دائم إلى 3 سنوات.

- نطالب بالسماح لخريجي الصيدلة الجدد بالعمل في صيدليات المدن لمدة سنتين، وفي هذه الحالة نستطيع استيعاب الخريجين الجدد وأعدادهم بالآلاف وهكذا نضمن عدم وجود أي صيدلي غير مؤهل في صيدليات المدن



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