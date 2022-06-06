الصين تستعد لإطلاق حاملة طائرات ثالثة

06-06-2022

الصين تستعد لإطلاق حاملة طائرات ثالثة

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الصين تستعد لإطلاق حاملة طائرات ثالثة قريبا، في خطوة تمثل تطورا كبيرا في قدرة بكين على استعراض قوتها البحرية عالميا.

وذكرت الوسائل، إن حاملة الطائرات المرتقبة التي أعلن جيش التحرير الشعبي الصيني قرب إطلاقها أكبر حجما وأكثر تطورا من الناحية التكنولوجية من حاملة الطائرات الصينية الثانية "شاندونغ" التي هي قيد الخدمة الآن.

وتشير تقارير عديدة إلى أنه من المحتمل أن يتم الكشف عن حاملة الطائرات الثالثة قريبا، بالرغم من عدم إعلان موعد محدد لذلك حتى الآن.

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