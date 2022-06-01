01-06-2022
درجات الحرارة أعلى من معدلاتها
أكدت الأرصاد الجوية أنه يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، اليوم الخميس، لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 6-8 درجات مئوية في أغلب المناطق وتصل في دمشق وبعض المناطق الداخلية إلى 40 درجة، ويكون الجو سديمياً مغبراً و شديد الحرارة وصحواً بشكل عام.
وأوضحت أن الرياح تكون معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 70كم/سا خاصة في المناطق الجنوبية وتثير الغبار في أغلب المناطق.
وحذرت الأرصاد الجوية من تشكل العواصف الرملية كما حذرت من عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خاصة وقت الذروة.
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