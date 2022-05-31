بايدن: لن نزود أوكرانيا بصواريخ تطال الأراضي الروسية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن “الولايات المتحدة لن ترسل إلى أوكرانيا منظومات صواريخ يصل مداها إلى أراضي روسيا”.

وجاءت هذه التصريحات التي نقلتها “رويترز” في أعقاب تقارير تفيد بأن إدارة بايدن كانت تستعد لإرسال أنظمة صاروخية بعيدة المدى إلى كييف.

حيث كشفت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، في28 مايو/أيار، أن إدارة جو بايدن ستعلن الأسبوع المقبل عن إرسال أنظمة صاروخية بعيدة المدى لأوكرانيا.

وذكرت “سي إن إن”، أن واشنطن ستزود أوكرانيا بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة “MLRS”، التي تعد الأكثر طلبا من المسؤولين الأوكرانيين.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي كجزء من حزمة كبيرة من المساعدة العسكرية الأميركية لأوكرانيا، والتي يمكن الإعلان عنها في بداية الأسبوع المقبل.

وأوضحت أن كبار المسؤولين الأوكرانيين، بمن فيهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في الأسابيع الأخيرة، طالبوا الولايات المتحدة وحلفاءها لتوفير نظام إطلاق الصواريخ المتعددة.