استرخاء العضلات بـ 7 طرق طبيعية للتخلص من تشنج العضلات

من منا لا يختبر تشنجات العضلات وألمها من آن لآخر؟ لكن ماذا تفعل عزيزي القارئ لتحصل على استرخاء العضلات وراحتها؟ هل تفضل الحلول الطبيعية؟ إذا تابع هذه المقالة لتعرف أفضل 7 حلول لاسترخاء عضلاتك بطرق سهلة وبسيطة.

كيفية استرخاء العضلات بطرق طبيعية

البابونج



البابونج هو عشبة استخدمت قديما لعلاج العديد من الأمراض التي تشمل تشنجات العضلات، حيث يحتوي على 36 فلافونيد وهي المركبات التي تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، ويمكنك استخدام زيت البابونج لعمل مساج على منطقة العضلات المصابة لتساعد على استرخاء العضلات ولتسكين الآلام، بالإضافة إلى شرب شاي البابونج.

عصير الكرز

يمر الكثير من الأشخاص خاصة الذين يقومون بالاشتراك في سباقات المارثون أو التدريب بقوة، إلى الشعور بالكثير من الضغط على عضلاتهم، هنا عصير الكرز يمكن أن يساعد على مكافحة الالتهابات وألم العضلات الذي يكون أكثر شيوعا عند الرياضيين.

حيث أظهرت الدراسات أن شرب عصير الكرز يمكن أن يقلل من الألم على المدى البعيد، فالكرز يحتوي على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات التي تساعد على استرخاء العضلات بشكل طبيعي.

سموذي التوت

من الطرق السهلة واللذيذة التي تساعد على استرخاء العضلات هو تناول التوت الأزرق أو العنب البري، حيث أظهرت بعض الدراسات مؤخرا أن تناول سموذي التوت الأزرق قبل وبعد التدريب يمكن أن يساعد على تسريع الشفاء للعضلات التالفة، فالتوت الأزرق يحتوي على قوة مضادات الأكسدة التي أظهرت قدرتها على تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات.

الفلفل الحار

مادة الكابسيسين وهي مادة موجودة في الفلفل، مادة طبيعية تساعد على استرخاء العضلات والتي كثيرا ما يتم التوصية بها للأشخاص الذين يعيشون بمرض فيبروميالغيا، والتهاب المفاصل الروماتويدي، والتي يمكن أن تضاف إلى الطعام، أو يمكنك أن تجد هذه المادة في شكل كبسولة أو كريم لوضعها على المناطق المتضررة، لكن يجب أولا استشارة الطبيب

فيتامين د

قد يكون السبب وراء التشنجات التي يعاني منها البعض في العضلات ترجع إلى نقص في فيتامين د ، ويأتي هذا الفيتامين في أشكال كثيرة بما في ذلك السوائل والأقراص والكبسولات، كما يمكن الحصول عليه في الأطعمة مثل البيض والسمك والحليب المقوي، كما يعتبر التعرض للشمس وسيلة للحصول على فيتامين د، ويجب استشارة الطبيب أولا قبل تناول أي مكملات.

المغنسيوم

المغنسيوم عنصر حيوي ومهم لتغذية الإنسان، لأنه يحافظ على العضلات الطبيعي ووظيفة العصب، على الرغم من أن ذلك نادر الحدوث إلا أن بعض الأشخاص الذين يعانون من نقص هذا الفيتامين قد يشعرون بآلام في العضلات، ويتم الحصول على هذا المعدن في الغالب من بعض الأطعمة مثل اللوز والبقوليات والأرز البني.

الراحة

نحن هنا نخبرك بالوسيلة الأفضل على الإطلاق لاسترخاء عضلاتك وهي الراحة، لذلك تأكد من الحصول على كثير من النوم، وشرب الكثير من السوائل، مع عدم إرهاق عضلاتك المصابة.

قم أيضا باستخدام الكمادات الدافئة أو الكمادات الباردة، حيث يمكن أن يمنحك ذلك بعض من الراحة، فأحيانا تكون تشنجات العضلات بسبب الإجهاد، والكمادات الباردة هنا ستساعدك على تهدئة انتقال النبضات من الدماغ إلى العضلات المجهدة.