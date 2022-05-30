الإدارة الكردية تطلق تصريحات إيجابية تجاه دمشق كلما تعرضت لتهديد تركي

قال نائب الرئاسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، (تسيطر على مساحات واسعة من الجزيرة السورية)، “فنر الكعيط”، إن الإدارة الذاتية جزء لا يتجزأ من “سوريا”، والباب مفتوح للحوار، معرباً عن إيمانهم بالحل والحوار السوري السوري.

وأضاف “الكعيط” خلال استقبالهم وفداً من جمهورية “ألبانيا” و”كوسوفو”، وفق ما نقلت صفحة الإدارة الذاتية في فيسبوك، أن «التهديدات التركية الأخيرة هي خطر على السلم والأمان وتبعاتها كارثية على المنطقة، وأي اجتياح تركي جديد سيؤدي لموجات كبيرة من النازحين ومزيد من الضحايا».



وازدادت التهديدات التركية، بشن عدوان جديد على “سوريا” مؤخراً، في وقت يبدو أن أقصر الطرق للجم أي عدون جديد، هو عن طريق التوصل لاتفاق سريع بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية.

صحيفة الوطن المحلية، كانت قد ذكرت نقلا عن مصادر محلية، يوم الجمعة الفائت، أن الجيش السوري بالتعاون مع “قوات سوريا الديمقراطية” (الجناح العسكري للإدارة الذاتية)، قد سيروا دورية مشتركة في “الدرباسية” بمحافظة “الحسكة”، بالقرب من الحدود مع “تركيا”، وبغطاء جوي من الطيران الروسي.

ووفق المصادر ذاتها، فإن الدورية المشتركة بين الجيش السوري و”قسد”، تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، مضيفة أن تسيير الدورية المشتركة أشعر الأهالي بالاطمئنان، خصوصا بعد التهديدات التركية الأخيرة بشن عدوان جديد في المنطقة.

وكان مجلس الأمن القومي التركي، عقد اجتماعا يوم الجمعة ترأسه الرئيس التركي “رجب طيب اردوغان”، وأكد في بيان عزم “أنقرة” تنفيذ عدوان على الأراضي السورية.

ويجمع غالبية السوريين اليوم، على أن التعاون والاتفاق السريع بين “قسد” والحكومة السورية، سيجنب المنطقة خطر عدوان تركي جديد.

سناك سوري

