أكثر من مليار ليرة إيرادات الموانئ السورية في ٤ أشهر

طرحت المديرية العامة للموانئ عدداً من المواقع البحرية للاستثمار الموسمي بطريقة المزاد العلني وذلك بهدف تأمين أفضل الخدمات لرواد الشاطئ.

وأوضح مدير عام الموانئ العميد المهندس البحري سامر قبرصلي أن الإيرادات المالية المتحققة لغاية نهاية الشهر الرابع من العام الجاري بلغت نحو مليار و93 مليون ليرة بينما شهدت إيرادات الاستثمار الموسمي للمديرية نمواً ملحوظاً العام الماضي مقارنة بالأعوام السابقة حيث حققت ايرادات بقيمة 600 مليون ليرة بينما كانت لا تتجاوز 25 مليون ليرة خلال السنوات السابقة.

وقال قبرصلي: إن المديرية طرحت العديد من المواقع السياحية للاستثمار عبر المزادات العلنية شملت مناطق في مدينة اللاذقية ووادي قنديل وفي جبلة الشقيفات وفي بانياس وطرطوس مبيناً أن مدة هذه الاستثمارات تبدأ من تاريخ تصديق العقد وأمر المباشرة ولغاية نهاية الشهر العاشر من العام الجاري.

وأوضح قبرصلي أن المديرية العامة للـموانئ ذات نشاط خدمي إداري وليس لها طابع إنتاجي وتسعى بكوادرها وإمكاناتها لتنفيذ المهام المناطة بها بموجب المرسوم التشريعي رقم 154 لعام 1961 سواء ما يتعلق منها بتنفيذ القوانين والمراسيم والأنظمة والقرارات المتعلقة بالملاحة البحرية والتجارية البحرية.

وحول عمل المديرية العامة للمـوانئ والخدمات التي تقدمها قال قبرصلي: تقوم المديرية بإجراء تعزيل للموانئ بشكل دوري وذلك وفق أولويات تفرضها طبيعة هذه الموانئ وأغراض استخدامها وموقعها الجغرافي كما تعمل كوادر المديرية على مدار الساعة وبالتنسيق مع الجهات المعنية على تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين وبسط سلطة الدولة على الشواطئ والموانئ والمياه الإقليمية السورية.