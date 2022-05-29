مصر تضع شروطا في نقل الغاز إلى لبنان عبر سورية

قال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، إن “هناك صعوبات تواجه نقل الغاز من مصر، أبرزها أن القاهرة تطالب بضمانات أمريكية لعدم تطبيق العقوبات المفروضة على سوريا سواء حالياً أو مستقبلاً، في حال توريد الغاز إلى لبنان”،

ولفت بو حبيب وهو وزير في حكومة تصريف الأعمال، إلى أن “هناك أموراً أخرى يجب على لبنان تنفيذها، ويتم التفاوض بشأنها حالياً مع القاهرة، ولذلك سيستغرق هذا الأمر وقتاً أطول من استيراد الكهرباء من الأردن”.

وقال بو حبيب في حوار تلفزيوني “يبدو أنه من الأسهل استيراد الكهرباء من الأردن، وفقاً لانطباعي من خلال الاجتماعات مع البنك الدولي”.

ومن المقرر تمرير الغاز المصري عبر مشروع خط الغاز العربي الواصل من مدينة العريش المصرية عبر الأردن إلى سوريا ثم لبنان، في حين سيتم نقل الكهرباء الأردنية عبر الشبكة السورية إلى #لبنان.

وسبق أن أرسل عضوان جمهوريان في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، رسالة إلى وزير الخارجية، أنطوني بلينكن، أعربا فيها عن “القلق بشأن صفقات الطاقة، التي تقوم بموجبها إدارة الرئيس جو بايدن بتقديم تسهيلات بين لبنان والأردن ومصر وسوريا”، مشيرين إلى أن هذه الصفقات “تسهّل العثور على ثغرات لتجنب عقوبات قانون قيصر”.

وفي مطلع أيلول 2021، اتفق وزراء الطاقة والنفط في لبنان والأردن ومصر وسوريا، على “خريطة طريق” لإمداد لبنان بالكهرباء والغاز عبر الأراضي السورية، لحل أزمة طاقة يعاني منها لبنان منذ شهور.

وفي 26 كانون الثاني الماضي، وقّع لبنان والأردن اتفاقاً لاستجرار الطاقة الكهربائية عبر سوريا، إلى الأراضي اللبنانية، حيث ستؤمن الاتفاقية، التي سيموّلها البنك الدولي، 250 “ميغاواط” من الكهرباء للبنان.