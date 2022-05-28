بردى تصدر لائحة أسعار جديدة للأدوات المنزلية الكهربائية أقل من مثيلاتها بـ20 بالمئة

أصدرت الشركة العامة للصناعات المعدنية “بردى” لائحة أسعار جديدة للأدوات المنزلية الكهربائية وذلك حسب التكاليف المستجدة لمدخلات الإنتاج وبأقل من مثيلاتها بـ20 بالمئة.

وتضمنت لائحة الأسعار : براد 24 قدم محدث لون فضي بسعر 1.860 مليون ليرة وبراد لون أبيض 1.785 مليون ليرة وبراد 22 قدم فضي 1.650 مليون ليرة وبراد أبيض 22 قدم 1.575 مليون ليرة وبراد 12 قدم فضي 1.090 مليون ليرة و براد 12 قدم أبيض 1.050 مليون ليرة.



وشملت اللائحة أيضاً أسعار غسالة سعة 8 كغ آلية ديجيتال لون أبيض 2.700 مليون ليرة وغسالة نصف آلية حوضين سعة 8 كغ لون أبيض 635 ألف ليرة ومكنسة كهربائية 2000 واط بسعر 310 آلاف ليرة ومروحة كهربائية مع جهاز تحكم 203 آلاف ليرة.

وأوضح مدير عام الشركة المهندس علي عباس أن لائحة الأسعار الجديدة التي أصدرتها الشركة جاءت بناء على دراسة تكاليف مدخلات الإنتاج من المواد الأولية وغيرها التي ارتفعت نتيجة المستجدات الاقتصادية العالمية إضافة لظروف الحصار الاقتصادي الظالم المفروض على البلاد مؤكداً أن هذه المنتجات لا زالت أدنى من مثيلاتها في السوق المحلية بحدود 20 بالمئة حرصاً من الشركة على التدخل الإيجابي في سوق الأدوات الكهربائية المنزلية وعدم رفع أسعار المنتجات أكثر من قبل الشركات الأخرى المنتجة.

وأوضح المهندس عباس أن كل منتجات الشركة مطابقة للمواصفات القياسية السورية وتتمتع بالجودة العالية إلى جانب ما تقدمه الشركة من خدمة ما بعد البيع وكفالة منتجاتها مبيناً حرص الشركة على الاستمرار بتنويع منتجاتها وتلبية كامل احتياجات الأسرة من الأدوات الكهربائية المنزلية.

وأشار إلى أن منتجات الشركة متوفرة بالتقسيط للعاملين في الدولة في صالات السورية للتجارة وفي صالات البيع التابعة للشركة للعاملين في الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف العقاري وفي صالتي مؤسسة تجارة مواد البناء “العمران” في اللاذقية وجبلة لكافة العاملين في الدولة.

سانا