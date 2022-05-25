في الحقيقة، أنا من الأشخاص الذين يترددون كثيراً قبل استخدام أيديهم في تناول الطعام، الأمر الذي يوقعني دائماً في مواقف محرجة، خصوصاً عندما تتم دعوتي لتناول أطعمة تؤكل أساساً باستخدام اليدين مثل المنسف الأردني مثلاً.

ورغم أنني بقيت فترة طويلة مُصراً على أن استخدام الملاعق أو الشوك خيارٌ أفضل وأسرع، فإنني اليوم عدلت عن رأيي، لأسباب كثيرة ستتعرفون عليها في هذا التقرير.

أيهما أفضل: تناول الطعام باليد أم بالملعقة؟

بالعودة إلى العصور القديمة، فقد تمّ تبني ممارسة تناول الطعام بالأيدي عوضاً عن استخدام الأدوات في كثير من الحضارات وضمنها حضارة وادي السند واليونانيين والمصريين القدماء.



ووفقاً لما ذكر في مجموعة فيدا “Vedas” الهندية، فإن اليدين هما أغلى أعضاء الحركة وإن كل إصبع امتداد للعناصر الخمسة:

من خلال الإبهام يأتي الفضاء

من السبابة يأتي الهواء

الإصبع الوسطى هي النار

الإصبع البنصر تدل على الماء

الإصبع الصغير تمثل الأرض.

فعند استخدام يديك، من المفترض أن تستخدم كل الأصابع معاً، وبالتالي تجتمع كل عناصر الطبيعة وتجلب الصحة إلى نسيج الطعام وطعمه ورائحته ودرجة حرارته.

ووفقاً لطب الأيورفيدا الهندية يُعتقد أن النهايات العصبية لأطراف الأصابع تعزز الهضم، كما أنك ستصبح أكثر وعياً بالقوام والطعم والروائح أثناء تناولك الطعام باستخدام يديك.

ما هو رأي العلم؟

على الرغم من أنّ تناول الطعام باستخدام أدوات المطبخ أسهل وأسرع وأنظف، فإن العلم له رأي آخر فيما يتعلق بصحتك، إذ يقول إنَّ تناول الطعام باستخدام اليدين له فوائد صحيّة.

1- الأكل باليدين يساعد على زيادة الدورة الدموية

يؤكد موقع Health Shots الطبي، أن الأكل باليدين صحي ويمكن أن يكون تمريناً عضلياً جيداً، إذ تساعد حركات اليد في تعزيز تدفق الدم بشكل أفضل، مما يؤثر بشكل إيجابي على الصحة العامة للجسم.

2- الأكل باليدين يحفز الهضم

يُعتقد أن أجسامنا بها بكتيريا جيدة أو نباتات تعيش في أماكن مثل اليدين والفم والحلق والأمعاء التي تحمينا من البكتيريا الضارة التي تنمو في البيئة.

عندما نأكل بأيدينا، فإن النباتات الصديقة تحمي جهازنا الهضمي من التعرض للبكتيريا الضارة، يشير الدماغ إلى معدتنا بأننا جاهزون للأكل. يساعد ذلك المعدة في الاستعداد لتحضير نفسها للطعام، وبالتالي تحسين عملية الهضم.

3- الأكل باليدين يساعد على إنقاص الوزن

من الناحية النفسية، فإنَّ تناول الطعام بيديك يجعلك تنتبه لما تأكله، قد يسمح لك تناول الطعام بيديك بتناول طعامك ببطء وبشكل متعمد، مما يساعدك على الشعور بالشبع حتى مع كمية أقل من الطعام.

وهذا الأمر يمنع الإفراط في تناول الطعام، وهذا بدوره يمكن أن يساعد في خسارة بعض الكيلوغرامات.

4- الأكل باليدين قد منع مرض السكري من النوع 2

يُعتقد أن مرضى السكري يأكلون على عجل، لأنهم يستخدمون أدوات المائدة لتناول الطعام، مقارنة بالأفراد الذين لا يعانون من هذا المرض.

يرتبط تناول الطعام بسرعة بتفاوت السكر في الدم بالجسم، وبالتالي فهو عامل كبير في حدوث مرض السكري من النوع 2.

5- الأكل باليدين يساعد على تناول كمية أقل من الطعام

الأكل بلا عقل هو أحد أكبر عوامل زيادة الوزن، ولذلك فإن الأكل باليدين يجعلك تأكل بشكل أبطأ من الأكل باستخدام أدوات المائدة، وهي عملية ميكانيكية حقيقية.

إن إدارة حصص الطعام تلعب دوراً رئيسياً، علاوة على ذلك، فإن استخدام اليدين يجعلك تختبر الطعام بشكل أفضل وممتع.



عربي بوست