نشرت داريا فيدوتوفا، في “موسكوفسكي كومسوموليتس”، نص لقاء مع الخبير العسكري فلاديسلاف شوريغين، عن الخطوة التالية المتوقعة بعد إحكام القوات الروسية السيطرة على دونباس.

وجاء في اللقاء: تتمثل الأهداف المهمة التالية للعملية الخاصة بعد التحرير الكامل لماريوبول واستسلام المسلحين في آزوفستال في القضاء على مجموعة دونباس التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. هكذا يقول الخبير العسكري فلاديسلاف شوريغين. وقال، في الإجابة عن السؤال التالي:



ما هي السيناريوهات الممكنة بعد السيطرة على سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك؟

لست مطلعا على خطط هيئة الاركان. لكن لدينا حاليا ثلاثة مجالات رئيسية. الأول، هو الهزيمة النهائية للقوات المسلحة الأوكرانية في دونباس. بعد ذلك، الضغط باتجاه ترانسنيستريا من أجل القضاء على التهديد، في اتجاهي أوديسا ونيكولاييف. وبوجه عام، سوف نحاول جعل هذا الجزء من البحر الأسود بحرا داخليا لنا. بالإضافة إلى ذلك، هناك مهام لطرد القوات الأوكرانية من شمال شرق ووسط البلاد، أي من زابوروجيه، وخاركوف. والمرحلة الأخيرة هي كييف. أي أنه لا يزال لدينا ما يكفي من العمل والمراحل.

في كييف، اقترحوا تمرير قانون يسمح للقادة بإطلاق النار على الفارين من الجيش، ثم تم سحب المشروع بعد فضيحة. عم يتحدث ذلك؟

عن حقيقة أن كل شيء سيء للغاية في جيش أوكرانيا. بالطبع، كشفت هذه المبادرة عن المشكلة التي تحاول القيادة الأوكرانية والقيادة السياسية إخفاءها. هذه المشكلة هي الهروب الجماعي من ساحة المعركة ومن وحدات الجيش، حتى الموجودة منها في المؤخرة. هم يواجهون هذه المشكلة باستمرار.

طالما وصلت الأمور في أوكرانيا إلى هذا الحد، فهذا يعني أن كل شيء سيء للغاية في الجيش. ونرى هذا بأعيننا، من خلال عدد أولئك الذين ينتقلون إلى جانبنا، والذين يستسلمون…

لهذه المبادرة تأثير معاكس، وهي تعمل فقط حتى المعركة الأولى. لأن الجانب السلبي لهذه المبادرة يعني أن القادة يخاطرون بتلقي رصاصة في الظهر. فوجود جلادك قربك، غالبا ما يثير الرغبة في التخلص منه.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب

روسيا اليوم