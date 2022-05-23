23-05-2022
وزارة الداخلية :اطلاق نار بمشاجرة بين طلاب من ثانوية شمس الاصيل الخاصة والقاء القبض على مطلق النـار
نتيجة مشاجرة بالقرب من ثانوية شمس الأصيل الخاصة بحلب
بالساعة العاشرة والنصف صباحاً من تاريخ 22 / 5 / 2022 حصلت مشاجرة بالقرب من ثانوية شمس الأصيل الخاصة في حي الشهباء الجديدة بحلب بين طلاب من الثانوية المذكورة وطلاب آخرين من مدرسة المميزون الخاصة وتطورت المشـ.اجرة إلى الضرب بالعـصي والحجارة ، حيث أقدم الطالب (عبدالله . ح) على إطـلاق عيار ناري واحد في الهواء من مسدس حربي عائد لوالده.
على الفور توجهت دورية من قسم شرطة الشهباء للمكان وتمكنت من إلقاء القبض على مطلق النار (عبدالله) وستة طلاب آخرين كانوا مشتركين بالمشـ.اجرة ومصادرة المسـدس الحربي.
التحقيقات والأبحاث جارية لإلقاء القبض على باقي المتورطين بالمشاجرة.
إضافة تعليق جديد