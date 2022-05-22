بعد كشفها العلاقة بين مخابرات نظام أردوغان وتجار مخدرات الصحفية سيهان أفشارتتعرض للتهديد 

كشفت الصحفية التركية سيهان أفشار عن تعرضها للتهديد بعد كشفها العلاقة بين أحد تجار المخدرات وجهاز استخبارات النظام التركي.

ونقلت صحيفة زمان التركية عن أفشار قولها أمس إنها تلقت تهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأنها كتبت أن شخصاً يدعى باريش دويو وهو أحد رجال زعيم المافيا التركي علاء الدين تشاكيجي تم القبض عليه وبحوزته 16 كيلوغراماً من الهيروين وأنه كان يعمل لدى العديد من رجال المخابرات التركية.

وأضافت أفشار إنها ستقدم دعوى قضائية ضد من قام بتهديدها وقالت: “إذا حدث لي مكروه أريد أن تعرفوا أن المسؤولين معروفون”.

يشار إلى أن استخبارات النظام التركي متورطة في العديد من الأعمال والممارسات غير الشرعية أبرزها نقل شحنات أسلحة للتنظيمات الإرهابية في سورية ودأب نظام أردوغان على حمايتهم.