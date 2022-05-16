الاتحاد الرياضي العام يصدر عفواً عاماً عن كل العقوبات

باتت صفحة كل الرياضيين المعاقبين نظيفة بعد أن أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام عفواً عاماً عن كل العقوبات المتخذة بدءاً من البطاقة الصفراء في المباريات إلى عقوبتي الطرد والفصل من المنظمة.

ولم يستثن القرار أي رياضي معاقب مهما كان موقعه وصفته وحجم عقوبته.

وفي تصريح لنائب رئيس الاتحاد الرياضي العام عمر العاروب أوضح أن المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام أصدر هذا العفو تماشيا مع مرسوم العفو الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد لافتا إلى أن منظمة الاتحاد الرياضي تقف إلى جانب رياضييها في كل الألعاب وتدعمهم معنويا وماديا للوصول إلى منصات التتويج ورفع علم الوطن عاليا وعزف نشيده الأغلى في المحافل الدولية.

وأكد العاروب أن العقوبات غايتها تصويب الأخطاء والسلوك وتقويمها بالشكل الأمثل مبينا أن العفو شمل كافة العقوبات التنظيمية والإدارية والرياضية المفروضة من قبل مؤسسات الاتحاد الرياضي العام من دون استثناء قبل العاشر من الشهر الحالي عدا العقوبات المالية أو المحالة إلى القضاء المختص.

الوطن أون لاين