ارتقاء خمسة شهداء جراء عدوان إسرائيلي بالصواريخ على المنطقة الوسطى

ارتقى خمسة شهداء وجرح سبعة مواطنين جراء عدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض المواقع في المنطقة الوسطى.

وذكر مصدر عسكري أنه “حوالي الساعة الثامنة و20 دقيقة من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب بانياس مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”.

وأضاف المصدر أن العدوان “أدى إلى ارتقاء خمسة شهداء بينهم مدني واحد وجرح سبعة مواطنين بينهم طفلة ووقوع بعض الخسائر المادية”.

وأسفر العدوان الإسرائيلي أيضا عن اندلاع عدة حرائق في أحراج ريف مصياف جراء سقوط عدد من الصواريخ المعادية في تلك المناطق.