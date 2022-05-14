ارتقاء خمسة شهداء جراء عدوان إسرائيلي بالصواريخ على المنطقة الوسطى

14-05-2022

ارتقاء خمسة شهداء جراء عدوان إسرائيلي بالصواريخ على المنطقة الوسطى

ارتقى خمسة شهداء وجرح سبعة مواطنين جراء عدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض المواقع في المنطقة الوسطى.

وذكر مصدر عسكري أنه “حوالي الساعة الثامنة و20 دقيقة من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب بانياس مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”.

وأضاف المصدر أن العدوان “أدى إلى ارتقاء خمسة شهداء بينهم مدني واحد وجرح سبعة مواطنين بينهم طفلة ووقوع بعض الخسائر المادية”.

وأسفر العدوان الإسرائيلي  أيضا عن اندلاع عدة حرائق في أحراج ريف مصياف جراء سقوط عدد من الصواريخ المعادية في تلك المناطق.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...