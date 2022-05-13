استشهاد 10 عسكريين وجرح آخرين في استهداف حافلتهم بحلب

استشهد 10 عسكريين وجرح تسعة آخرون جراء استهداف حافلتهم من قبل الفصائل المسلحة في ريف حلب الغربي.

وقال مصدر عسكري في بيان إنه “حوالي الساعة التاسعة والنصف من صباح الجمعة قام ارهابيون باستهداف حافلة مبيت عسكري بصاروخ م/د في منطقة عنجارة بريف حلب الغربي، ما أدى إلى ا.ستشهاد عشرة عسكريين وجرح تسعة آخرين”.

وكان مراسل تلفزيون الخبر في حلب نقل صباحاً أن مسلحي “تحرير الشام” استهدفوا سيارة مبيت لمجموعة عسكرية من القوات الرديفة للجيش العربي السوري غرب حلب، ما أدى لاستشهاد عدد من العسكريين وإصابة آخرين.

يذكر أن الجماعات المسلحة تحاول منذ مطلع العام الحالي استخدام أسلوب التفجيرات بين المدنيين ومهاجمة حافلات العسكريين على طرقات السفر بهدف زعزعة استقرار البلاد، بعد أن قام الجيش العربي السوري وحلفائه بتحرير معظم الأرض السورية من سيطرة المسلحين.

تلفزيون الخبر