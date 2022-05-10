أسعار الفروج بدمشق تضرب رقما قياسيا

شهدت أسعار الفروج إرتفاعات جديدة في أسواق العاصمة السورية دمشق مع بداية الأسبوع الجاري، لتلامس أسعارها أعلى سعر لها مند أكثر من شهر و نصف، ليبلغ سعر كيلو الفروج المنظف نحو 9 آلاف و 500 ليرة سورية مع اختلاف اجرة تنظيفه من محل لآخر.

و قد بلغ سعر كيلو الدبوس نحو 13 ألف ليرة سورية ، بينما بلغ سعر كيلو الوردة نحو 14 ألف ليرة سورية ، و سجل كيلو الكستا سعراً قدره حوالي 18 ألف ليرة سورية وسطيا .



بينما عاد كيلو شرحات ليسجل سعراً قدره 22 الف ليرة سورية ، في حين بلغ سعر قطعة السفن الواحدة نحو 11 ألف و 500 ليرة سورية



في حين حافظت اللحوم الحمراء على أسعارها القياسية التي سجلتها خلال اسبوعين ليبلغ سعر كيلو هبرة الخروف حوالي الـ 37 ألف ليرة سورية، ة وصل سعر كيلو هبرة العجل إلى 35 ألف ليرة سورية بشكل وسطي .



بينما وصل سعر كيلو اللحم المسوف لـ 28 ألف ليرة سورية للحم الغنم و 25 ألف ليرة للحم العجل .

وفيما يخص شرحات لحم الغنم فقد سجل الكيلو سعراً قدره 25 ألف ليرة سورية وسجلت شرحات العجل سعراً قدره 23 ألف ليرة سورية للكيلو الواحد ،و كيلو اللحم بعظم وصل إلى سعر 20 ألف ليرة سورية للحم الغنم و 18 ألف ليرة .

ونعيد التأكيد هنا على أن جميع الأسعار وسطية .

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