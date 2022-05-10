وزير لبناني يحسم جدل إلغاء بابا الفاتيكان زيارته إلى لبنان

نفى وزير السياحة اللبناني وليد نصار أمس الاثنين، أن يكون بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني، ألغى زيارته إلى لبنان، وذلك بعد أنباء عن تأجيل الزيارة.

وأضاف نصار أنه في حال تأجيل زيارته للبلاد، فسيكون ذلك "أسباب صحية فقط لا غير"، مشددا أنه "ليس هناك أسباب سياسية على الإطلاق".

وقال مصدر دبلوماسي لبناني مطلع إن بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، قد يؤجل زيارته المحتملة الشهر المقبل إلى لبنان لأسباب صحية.

وقال المصدر إن "زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان في 11 و12 حزيران على الأرجح قد تؤجل لأسباب صحية"، حيث كان مدير المكتب الصحافي للكرسي الرسولي، ماتيو بروني، قد أصدر الشهر الماضي، بيانًا موجزًا أشار فيه إلى أن الزيارة البابوية "هي قيد الدراسة".

ومع ما شهده لبنان من سنوات من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أعرب بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني، مرات عديدة في السنوات الأخيرة عن نيته القيام بالزيارة، حيث دعا إلى يوم عالمي للصلاة والتفكير في لبنان مع بطاركة وقادة الكنائس المسيحية في لبنان في الفاتيكان في 1 تموز 2021، وخلال تجمع الصلاة المسكوني في ذلك اليوم، صلى البابا من أجل بداية جديدة للأمة التي يمزقها الصراع.