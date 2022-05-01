طـعن شقيقتي والده وسلب مصاغهما الذهبي

أُخبرت إحدى دوريات قسم شرطة هنانو المتمركزة في حي الصاخور بحلب بإقدام شخص على طعن امرأتين ضمن أحد المنازل في حي الصاخور.

على الفور توجهت الدورية إلى المكان المذكور وبمساعدة الأهالي تم إلقاء القبض على الفاعل وتبين أنه يدعى (نورالدين. خ) وهو ابن شقيق الامرأتين، وتم إسعاف الامرأتين إلى المشفى لإصابتهما بعدة طعنات بالرقبة والصدر وهما الآن قيد العلاج، وبالتحقيق مع المقبوض عليه تبين وجود خلاف مادي بينهم وقيام المقبوض عليه بسلب المصاغ الذهبي من شقيقتي والده.

تم مصادرة أداة الجريمة والتحرز على المصاغ الذهبي ولا تزال التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليه وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص.

بقصد سرقة دراجته النارية قاما بطعنه حتى فارق الحياة

وردت معلومات إلى شرطة منطقة التل بريف دمشق حول وجود جـ.ثة لشاب في العقد الرابع من العمر في منزله الكائن في منطقة التل (وادي حنونة)، توجهت دورية من مركز الأمن الجنائي في التل إلى المنزل وشوهد الشاب المذكور مفارق الحياة اثر طـ.عنه بسكين من جهة القلب.

ومن خلال التحقيق وجمع المعلومات وبفترة وجيزة تم التعرّف على الفاعلين وإلقاء القبض عليهما وهما المدعوان (عامر.ق) و(محمد. ا)، وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على طـ.عن المغدور بقصد سرقة دراجته النارية حيث كانا يراقبانه منذ عدة أيام كونه يملك دراجة نارية وخططا لسرقتها ليلاً، وحوالي الساعة الثالثة بعد منتصف الليل قاما بالدخول إلى منزله عن طريق محاولتهما فتح باب المنزل وعندما اكتشف المغدور أمرهما وحاول منعهما من الدخول أقدم المدعو (عامر. ق) على طـ.عنه بسكـ.ين كانت بحوزته بصدره من جهة القلب ولاذا بالفرار.



تم مصادرة أداة الجريمة، وبتدقيق وضعهما تبين أنهما من أرباب السوابق بالسرقة، وسيتم تقديمهما إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل.