مدير سياحة اللاذقية : حجوزات العيد مناسبة لجميع الفئات

أكد مدير السياحة في اللاذقية فادي نظام، أن حركة موسم السياحة بفترة العيد تعتبر جيدة، وننتظر بداية الموسم الفعلي مع بداية الصيف وانتهاء الامتحانات لتكون الحركة أفضل.

وأشار نظام إلى أن أجور وأسعار الإقامات في المنشآت السياحية التابعة للمديرية تناسب جميع الفئات، تبدأ من مواقع السياحة الشعبية ومنها شاطئ لابلاج في وادي قنديل وفيه أجور الأكواخ الخشبية تبدأ بـ35 ألف ليرة (حسب المساحة سواء كان لأربعة أشخاص أو أكثر)، وشاطئ الرمل الجنوبي "الكرنك" الذي يقدم الخدمات الشاطئية بأسعار رمزية.

وعن أسعار الفنادق، يقول نظام: أسعار الفنادق التابعة للمديرية ومنها فندق لاميرا، تعد أسعارها مقبولة مقارنة بباقي الفنادق من تصنيف الخمس نجوم وتبدأ فيه أجور حجز الغرف من 300 ألف ليرة لليلة الواحدة وما فوق حسب سعة الغرفة أو الجناح، منوهاً بأن الفندق بعد فترة العيد يقدم عروضاً تشجيعية بحسومات تتراوح بين 40 – 50 % على الحجوزات وتستمر طيلة شهر أيار.

من جهة ثانية، تحدث نظام عن العمل المستمر لتنفيذ الخطة السياحية بإقامة مهرجانات سياحية هذا الموسم بالتعاون مع المحافظة والجهات الرياضية، إضافة لإقامة فعاليات أخرى ومنها معرض الزهور ومعرض منتجات المرأة الريفية والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والحرف اليدوية والمطبخ الساحلي.

ونوّه نظام بالتعاون مع غرف السياحة وأصحاب المنشآت للتوجه نحو الطاقة البديلة للمنشآت السياحية، لافتاً إلى أن العمل يتم ضمن الامكانيات المتاحة.

وحول الآلية الرقابية، أكد نظام تكثيف عمل دوريات الضابطة خلال عطلة العيد والعطلة الرسمية بشكل عام، وذلك للتحقق من جودة الخدمات المقدمة بالمنشآت السياحية، لافتاً إلى تنظيم عدد من الضبوط لبعض المخالفات فيما يتعلق بالأسعار وعدم توفر بطاقات صحية للعمال، منوهاً باستقبال الشكاوى على مدار الـ24 ساعة.

الوطن