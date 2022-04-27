أول حالة طلاق في الأردن بسبب ملابس العيد

في حادثة غريبة وصادمة جدًا، تداولت الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده أن الأردن سجل أول حالة طلاق رسميًا والسبب ملابس العيد، وعلى ما يبدو أن المشكلة بدأت بين الحماة وكنتها وانتهت بإصابات وطلاق.

وفي التفاصيل، حصلت سيدة ستينية في الأردن على تقرير طبي من إحدى المستشفيات الحكومية في الأردن يفيد بإصابتها في عينها اليسرى بجرح قطعي أدى لتهتك الشبكية، وبشكل عام حالتها متوسطة، حيث أنها بحسب الطبيب تعرضت للضرب من زوجة ابنها الثلاثينية بسبب نقاش وخلاف حاد حول ملابس العيد.

وبحسب ما هو متداول، فقد بدأت القصة عندما أخبر الزوج عائلته بوصول رسالة إيداع الراتب الشهري في حسابه، فردت عليه زوجته خلال قيامها بحفر الكوسا تجهيزًا للإفطار في رمضان، وأكدت عليه رغبتها بالخروج لشراء ملابس العيد من أحد المولات في عمان، ليأتي الرد من حماتها الستينية والتي استهجنت الأمر ومطالبة ابنها بأخذ زوجته لإحدى البسطات، فبحسب رأيها هذا يكفيها، واختتمت كلامها لابنها قائلة: “يا ريت جوزتك عنز ولا هاي!”.

على إثر ذلك، انفجرت الزوجة غضبًا ولم تتمالك نفسها بعد سماع هذه الكلمات من حماتها، ليشتد الخلاف وتقوم الزوجة بضرب حماتها بحفارة الكوسا بتجويف العين اليسرى.

وعلى الرغم من تدخل بعض الأقارب للتهدئة ولحل الأمور بين جميع الأطراف، إلّا أن الزوجين قررا الانفصال في النهاية، ليتم تسجيل الطلاق رسميًا في محكمة جنوب عمان الشرعية.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي