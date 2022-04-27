 مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين

27-04-2022

 مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في ساعة مبكرة اليوم الأربعاء، بمقتل شاب على يد قوات الجيش الإسرائيلي في جنين.

وذكر المركز الفلسطيني للإعلام أن الطواقم الطبية حاولت إنعاش المصاب الذي تلقى ثلاث طلقات في الأجزاء العلوية من الجسم، بعد أن وصل إلى المستشفى من مخيم جنين، ولكنه توفي متأثرا بإصابته.

وأكد المركز الفلسطيني للإعلام أن الشاب يدعى أحمد مساد ويبلغ من العمر 18 عاما وهو من بلدة برقين غرب جنين.

وقتل شاب وأصيب ثلاثة آخرين أمس بالرصاص، خلال اقتحام قوة من الجيش الإسرائيلي لمخيم عقبة جبر.

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