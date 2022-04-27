وفاة 4 أشخاص وتشرد 1200 نازح جراء سيول اليمن

لقي 4 يمنيين حتفهم غرقا وفقد أكثر ألف نازح داخلي مساكنهم المؤقتة، الثلاثاء، إثر سيول جارفة اجتاحت مناطق في اليمن.

وقال مصدر في السلطة المحلية بمدينة صنعاء، إن اثنين من عمال مؤسسة المياه والصرف الصحي توفيا غرقا أثناء محاولتهما فتح قنوات تصريف مياه الأمطار في جسر الصداقة وسط العاصمة صنعاء.

في السياق، توفي يمني ونجله جراء فيضانات جرفت سيارتهم في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وأشار إلى إلحاق السيول أضرارا في أراضي زراعية وعدد من المنازل خاصة القديمة.

في سياق متصل، شردت الفيضانات ورياح عاتية، 1200 نازح داخلي في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وذكرت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب، عبر صفحتها على "فيس بوك"، أن "أمطارا ورياحا شديدة ضربت مخيمي أبو جنب والرويك الشرقي في صحراء مأرب، تسببت في جرف خيام أكثر من 1200 نازح بينهم أطفال ونساء وجعلهم دون مأوى وغذاء".

وفي 9 مارس/آذار الماضي، أعلنت الأمم المتحدة تأثر أكثر من 240 ألف شخص في جميع أنحاء اليمن، جراء الأمطار والفيضانات خلال عام 2021.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.