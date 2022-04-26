سوريا تستضيف بطولة السوبر العربية

تستضيف سوريا بطولة السوبر العربية للقتال المختلط (إم إم إيه)، بدءاً من اليوم الإثنين وحتى الخميس القادم التي ينظمها اتحاد الكيك بوكسينغ في صالة الجلاء الرياضية في #دمشق بمشاركة 12 بطلاً عربياً في هذه اللعبة.

“منار البزرة” رئيس اتحاد الكيك بوكسينغ أوضح أن «اتحاد اللعبة أنهى استعداداته لاستضافة هذه البطولة وتأمين كل المستلزمات لنجاحها والتي تأتي تأكيداً على أن الرياضة السورية ماضية في السير قدماً نحو الانفتاح العربي والقاري والدولي من خلال نشاطها ونتائجها الجيدة في مختلف المشاركات الخارجية و استضافتها لأحداث رياضية كبيرة».

ومن المقرر أن يحضر البطولة السادة الكسندر انجلتها رِدِتْ رئيس الاتحاد الدولي لـ(إم إم إيه) والدكتور باسل الشاعر رئيس الاتحاد العربي لألعاب الكيك بوكسينغ ونزار طالب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للكيك بوكسينغ.

وكان اتحاد اللعبة وجه الدعوة للاعبين التالية أسماؤهم للمشاركة في البطولة وهم: كامل كحلة وبهاء ضو وحسن محمد وعلي معلا واسكندر درويش وعبد الحكيم جندلي وأحمد ضميرية ومحمد مصطفى وكيان دالاتي وهادي الحريري وماهر الطرن ولينا علوش وكنان ضعيف وألين درغام وغفران رحيباني وزينب محمد.

ومن المقرر أن يصل “#مايكل_عامر” نائب رئيس الاتحاد اللبناني لرياضة إم إم إيه” رئيس لجنة الحكام الدولية للعبة اليوم الإثنين للإشراف مع اتحاد اللعبة بتنظيم دورة لحكام البطولة يومي الثلاثاء والأربعاء كما سيقوم بتنظيم دورة للاعبين والمدربين لشرح آخر تطورات قوانين وقواعد التحكيم بالرياضة.