العثور على طفلين حديثي الولادة بالحسكة

عثر الأهالي على طفلين حديثي الولادة مجهولي النسب في مدينتي الحسكة والقامشلي في ظاهرة أخذت تتكرر مؤخراً.

وبحسب مصادر خاصة لمراسلنا في المنطقة الشرقية، فقد عثر الأهالي على طفلة حديثة الولادة ملقاة في أحد الشوارع الفرعية في حي غويران ضمن مدينة الحسكة صباح اليوم، دون معرفة أي شيء عنها، فيما عثر الأهالي على طفل حديث الولادة ملقى أمام دار الرحمة لرعاية الأيتام في مدينة القامشلي.

من جهته بيّن مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة الحسكة إبراهيم خلف أنه في حال العثور على طفل مجهول النسب فإن المديرية وبالتعاون مع قيادة الشرطة تقوم بتنظيم ضبط شرطة بالحادثة ومن ثم ترفقه بتقرير طبي عن حالة الطفل الصحية ويتم إرساله عبر الهلال الأحمر العربي السوري إلى مجمع لحن الحياة التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتقديم الرعاية له .