لا علاقة لها بالسرطان.. لكن إليك أبرز أضرار مكعبات مرق الدجاج

رغم أنها تضفي مذاقاً مميزاً ونكهة خاصة للأطعمة. إلا أن مكعبات مرق الدجاج دائماً ما كانت محط جدل كبير. حيث يتسائل الكثيرون هل تسبب الإصابة بالسرطان أم لا؟



في ذلك كشف طبيب مختص أن استخدامها ووضعها على الأطعمة ليس له علاقة بأي نوع من أنواع السرطان. لكنه حذر من الإفراط في استهلاكها، لأنه سيؤدي إلى حدوث ضمور وتلف في بعض أعصاب الجهاز العصبي.

ووفقا له، فإن مكعبات مرقة الدجاج تسبب أضراراً كثيرة، منها:



– الإصابة بمرض الداء السكري لاحتوائها على نسبة من الدهون.

– نتيجة لاحتوائها على نسبة كبيرة من الأملاح والتوابل، فهي تؤدي إلى زيادة ارتفاع ضغط الدم.

– يؤدي الإفراط في استخدامها أيضاً إلى تراكم السموم في الجسم.

– تدمير الخلايا العقلية، وبالتالي زيادة الإصابة بمرض ألزهايمر.

– حدوث اضطرابات في القلب، التهاب المعدة، اضطرابات الجهاز البولي من الأضرار التي تسببها مرقة الدجاج.

– تحتوي على غلوتامات أحادية الصوديوم (MSG)، وهو محسن للنكهة والافراط في استهلاكه يؤدي إلي زيادة الوزن وبالتالي الإصابة بالسمنة.

– يمكن أن تؤثر على القدرة البصرية للإنسان، نظراً لاحتوائها على مادة غلوتامات أحادية الصوديوم.