سوائل ومشروبات تقلل خطر تكوين حصوات الكلى.. احرص على تناولها

يساعد شرب الكثير من السوائل بشكلٍ عام على التقليل من خطر تكوين حصوات الكلى. وذلك عن طريق تخفيف وزيادة حجم المواد المكوّنة لحصى الكلى في البول، والتقليل من احتمالية تبلوّرها.



إضافة إلى التخلص من السموم وتسهيل خروج حصوات الكلى وتحريكها عبر المسالك البولية. ونذكر فيما يأتي بعض الأمثلة على هذه السوائل:

الماء:



يعدّ الجفاف أحدَ الأسباب الرئيسيّة لتكوين حصوات الكلى، ولذلك يعدّ شرب الماء من أسهل الطرق للتقليل من خطر الإصابة بالجفاف وحصوات الكلى. والتخلص منها وبالتالي يجب شُرب 8-12 كوباً من الماء يومياً باستمرار.

عصير الليمون:

يحتوي الليمون على مركّب السترات الذي يساعد على تكسير رواسب الكالسيوم والتقليل من نموّها. إلّا أنّ العديد من منتجات عصير الليمون تحتوي فقط على كمياتٍ صغيرةٍ من مستخلص الليمون النقيّ. وكمياتٍ عاليةٍ من المُحليّات التي قد تزيد من خطر تكوين حصوات الكلى.

عصير الرمان:

يساعد عصير الرمان على تحسين وظائف الكلى بشكلٍ عام، وذلك عن طريق التخلص من السموم والحصوات من الجسم. بالإضافة إلى احتوائه على نسبةٍ عاليةٍ من مضادات الأكسدة التي تساهم في الحفاظ على صحة الكلى، والتقليل من خطر تكوّن الحصوات فيها، كما أنّه يقلّل من مستوى حموضة البول.



خل التفاح:

يحتوي خل التفاح على حمض الخليك الذي يساعد على إذابة حصوات الكلى. والتخفيف من الألم الناتج عنها. إضافة إلى فعالية خل التفاح في التقليل من تكوين حصوات الكلى.