كتلة هوائية مغبرة تؤثر على المنطقتين الجنوبية والشرقية

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن كتلة هوائية مغبرة قادمة من شمال شبه الجزيرة العربية أثرت على المنطقتين الجنوبية والشرقية متوقعة استمرارها لنحو 24 ساعة قادمة.

وقال المتنبئ الجوي محمود اسماعيل إن سبب الغبار الذي تشهده سماء المنطقة الجنوبية والجنوبية الشرقية هو كتلة هوائية مغبرة قادمة من شمال شبه الجزيرة العربية ترافق المنخفض الجوي السطحي الحراري الذي يؤثر على المنطقة حالياً.

وتوقع إسماعيل أن هذا الجو السديمي المغبر سيستمر 24 ساعة قادمة مع فرصة لهطل زخات رعدية من المطر على هذه المناطق داعياً المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر ولا سيما السائقين بسبب تدني الرؤية في مثل هذه الأجواء الغبارية.