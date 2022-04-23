العشرات ينضمون إلى التسوية في دير الزور

تتواصل في صالة العامل بمدينة دير الزور عملية التسوية الشاملة الخاصة بأبناء المحافظة والتي استفاد منها آلاف المطلوبين الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء حيث التحق بها اليوم العشرات ممن تشملهم هذه التسوية.

وأعرب عدد من المواطنين الذين تمت تسوية أوضاعهم عن سعادتهم بالعودة إلى منازلهم وأراضيهم حيث أشار عمر العكيض وسليمان الرجيب ودحام السلوم إلى أنهم قدموا من منطقة الجزيرة وقاموا بتسوية أوضاعهم ليعودوا إلى أهلهم ويمارسوا أعمالهم.

وأوضح محمد العويد أنه متخلف عن أداء الخدمة الاحتياطية وأجرى التسوية ليعود إلى صفوف الجيش العربي السوري فيما دعا مصلح السعيد جميع المطلوبين للعودة إلى حضن الوطن.

وتتواصل خلال الأيام القادمة عملية التسوية لإتاحة الفرصة أمام جميع المطلوبين للعودة إلى حضن الوطن.



سانا