العشرات ينضمون إلى التسوية في دير الزور

23-04-2022

العشرات ينضمون إلى التسوية في دير الزور

تتواصل في صالة العامل بمدينة دير الزور عملية التسوية الشاملة الخاصة بأبناء المحافظة والتي استفاد منها آلاف المطلوبين الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء حيث التحق بها اليوم العشرات ممن تشملهم هذه التسوية.

وأعرب عدد من المواطنين الذين تمت تسوية أوضاعهم عن سعادتهم بالعودة إلى منازلهم وأراضيهم حيث أشار عمر العكيض وسليمان الرجيب ودحام السلوم إلى أنهم قدموا من منطقة الجزيرة وقاموا بتسوية أوضاعهم ليعودوا إلى أهلهم ويمارسوا أعمالهم.

وأوضح محمد العويد أنه متخلف عن أداء الخدمة الاحتياطية وأجرى التسوية ليعود إلى صفوف الجيش العربي السوري فيما دعا مصلح السعيد جميع المطلوبين للعودة إلى حضن الوطن.

وتتواصل خلال الأيام القادمة عملية التسوية لإتاحة الفرصة أمام جميع المطلوبين للعودة إلى حضن الوطن.


سانا

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...