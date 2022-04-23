السورية للتجارة في طرطوس.. منافسة للأسواق أم نسخة عنها؟

تحافظ أسعار المواد الغذائية والخضار في أسواق محافظة طرطوس على ارتفاعها، بينما تقول التجارة الداخلية إن الأسعار في السورية للتجارة منخفضة بشكل أكبر من الأسواق.

ومن خلال جولة ميدانية على أسواق طرطوس والمقارنة بين أسعار السورية للتجارة والأسواق لوحظ وجود فارق كبير ببعض المواد.

فمثلاً سجل سعر علبة الطون بالسورية للتجارة 4000 ليرة بينما في السوق 4800، أما سعر المنظفات 2 كغ 12300 ليرة، بينما في السوق 15000 ليرة.

أما سعر الرز فسجل سعر الكيلو بسمتي 4900 ليرة، وفي السوق وصل إلى 7000 ليرة، فيما سجلت أسعار المرتديلا انخفاضاً عن الأسواق بمقدار 30%.

فيما تباينت أسعار الخضار وألبسة الأطفال والمحارم من السورية للتجارة عن الأسواق، حيث سجلت المحارم نسبة أعلى من الأسواق بمقدار 25%.

ورغم انخفاض عدد لا بأس به من أسعار المواد الغذائية عن الأسواق لوحظ إقبال ضعيف بالتسوق، وسط معلومات أن الأسواق ستشهد ازدحاماً في الأيام المقبلة قبل عيد الفطر.

وبالحديث عن عيد الفطر، سجلت أسعار الحلويات ارتفاعاً كبيراً وتراوحت أسعار الحلويات بين 8000 إلى 150 ألف.



هيثم يوسف - Q