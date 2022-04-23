مقتل وإصابة عدد من مسلحي ميليشيا قـسد في هجوم بريف دير الزور

قتل وأصيب عدد من مسلحي ميليـشيا “قـسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي في هجوم بالقذائف الصاروخية استهدف نقطة عسكرية لهم في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي.

وذكرت مصادر محلية أن هجوماً بالقذائف الصاروخية نفذه مجهولون استهدف نقطة عسكرية لميليشيا “قـسد” في بلدة ذيبان بالريف الشرقي بالتزامن مع اشتباكات عنيفة ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من مسلحي الميليشيا وايقاع خسائر مادية بالنقطة العسكرية.

وتشهد معظم مناطق ريف دير الزور و الحسكة و #الرقة الواقعة تحت سيطرة ميليـشيا “قـسد” حالة غضب ورفض شعبي لتلك الميليـشيا ظهرت عبر احتجاجات شعبية واسعة تطالب بطردها من قراهم وبلداتهم جراء الممارسات التي تقوم بها ضد السكان المدنيين وسرقة النفط وخيرات المنطقة تحت غطاء ودعم قوات الاحتلال الأمريكي.

سانا