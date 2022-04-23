مزادات لاستثمار مواقع بحرية بالخيم والشماسي والطاولات

طرحت “المديرية العامة للموانئ” عدداً من المواقع البحرية للاستثمار الموسمي بطريقة المزاد العلني وللمرة الثانية في محافظتي اللاذقية وطرطوس.



وقال مدير الموانئ العامة سامر قبرصلي إنه تم طرح مساحات من الأملاك العامة البحرية للاستثمار الموسمي بالخيم والطاولات و الشماسي، ويصل عدد المواقع إلى حوالي 100 موقع لاستثمارها استثماراً موسمياً ينتهي بنهاية الموسم السياحي بتاريخ 1 تشرين الثاني 2022.

وأضاف أن قيمة الاستثمارات تتحدد بعد المزاد، وتتفاوت قيم بدء المزاد بحسب الفئة التي تصنف كل موقع سياحي، لافتاً إلى أن هدف طرحها للاستثمار تقديم الخدمات اللازمة لرواد الشاطئ من مكان مناسب و آمن لدعم السياحة الشعبية، بالإضافة إلى أن عائد الاستثمار سيرفد الخزينة العامة.



وتشمل المزادات، مناطق اللاذقية – وادي قنديل، ومناطق في اللاذقية وجبلة (الشقيقات) بمزاد مشترك، ومزاد لمناطق اللاذقية – بانياس، وآخر لـ”اللاذقية – طرطوس”.

ويبدأ أول المزادات يوم الأحد 8 أيار (مايو) المقبل، وآخرها يوم الخميس 12 أيار 2022، وجميعها تجري في مبنى “المديرية العامة للموانئ”، وتتراوح مدة هذه الاستثمارات بدءاً من تصديق العقد وأمر المباشرة وحتى تاريخ 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

“الاقتصادي”